Перевага колосальна: скільки коштують збірні України та Північної Ірландії

Україна продовжує виступи в Лізі націй 2026-2027. Команда готується вже до третього офіційного поєдинку під керівництвом Андреа Мальдери .

Суперником нашої команди в цьому турі буде Північна Ірландія. Гра пройде у словацькій Трнаві та розпочнеться о 21:45 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Скільки коштують команди

Україна вважається невеликим фаворитом поєдинку. Це недивно, оскільки наша команда має номінально сильніший склад за версією порталу Transfermarkt.

Сайт оцінює склад "синьо-жовтих" у 254,5 мільйона євро, що більш ніж вдвічі дорожче за опонента. Цінник Північної Ірландії дорівнює 118,5 мільйонв.

Одразу три наші футболісти є дорожчими за рекордсмена Північної Ірландії. Ілля Забарний оцінений у 40 мільйонів євро, тоді як Віталій Миколенко і Георгій Судаков – у 25 мільйонів.

Правда, гравець Евертона не допоможе у грі з Північною Ірландією через травму. Натомість найдорожчим гравцем суперника є Трей Х'юм із Сандерленда (22 мільйони).

Топ-5 найдорожчих гравців України та Північної Ірландії:

УКРАЇНА ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ Ілля Забарний 40 млн євро Трей Х'юм 22 млн євро Віталій Миколенко 25 млн євро Ден Баллард 20 млн євро Георгій Судаков 25 млн євро Ші Чарльз 15 млн євро Анатолій Трубін 20 млн євро Айзек Прайс 15 млн євро Віктор Циганков 15 млн євро ітан Галбрейт 12 млн євро

Зазначимо, що Україна набрала 4 очки у двох перших турах Ліги націй 2026/2027. Команда Андреа Мальдери мінімально виграла у Угорщини, після чого розписала нульову нічию з Грузією.

Північна Ірландія має стільки ж балів та ділить з Україною першу сходинку у квартеті. До слова, Мальдера оголосив заявку на матч України проти Північної Ірландії.