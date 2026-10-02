Перевага колосальна: скільки коштують збірні України та Північної Ірландії
Україна продовжує виступи в Лізі націй 2026-2027. Команда готується вже до третього офіційного поєдинку під керівництвом Андреа Мальдери .
Суперником нашої команди в цьому турі буде Північна Ірландія. Гра пройде у словацькій Трнаві та розпочнеться о 21:45 за київським часом, повідомляє 24 Канал.
Скільки коштують команди
Україна вважається невеликим фаворитом поєдинку. Це недивно, оскільки наша команда має номінально сильніший склад за версією порталу Transfermarkt.
Сайт оцінює склад "синьо-жовтих" у 254,5 мільйона євро, що більш ніж вдвічі дорожче за опонента. Цінник Північної Ірландії дорівнює 118,5 мільйонв.
Одразу три наші футболісти є дорожчими за рекордсмена Північної Ірландії. Ілля Забарний оцінений у 40 мільйонів євро, тоді як Віталій Миколенко і Георгій Судаков – у 25 мільйонів.
Правда, гравець Евертона не допоможе у грі з Північною Ірландією через травму. Натомість найдорожчим гравцем суперника є Трей Х'юм із Сандерленда (22 мільйони).
Топ-5 найдорожчих гравців України та Північної Ірландії:
|
УКРАЇНА
|
ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ
|
Ілля Забарний
|
40 млн євро
|
Трей Х'юм
|
22 млн євро
|
Віталій Миколенко
|
25 млн євро
|
Ден Баллард
|
20 млн євро
|
Георгій Судаков
|
25 млн євро
|
Ші Чарльз
|
15 млн євро
|
Анатолій Трубін
|
20 млн євро
|
Айзек Прайс
|
15 млн євро
|
Віктор Циганков
|
15 млн євро
|
ітан Галбрейт
|
12 млн євро
Зазначимо, що Україна набрала 4 очки у двох перших турах Ліги націй 2026/2027. Команда Андреа Мальдери мінімально виграла у Угорщини, після чого розписала нульову нічию з Грузією.
Північна Ірландія має стільки ж балів та ділить з Україною першу сходинку у квартеті. До слова, Мальдера оголосив заявку на матч України проти Північної Ірландії.