"Новачки мали награватись ще попереднім штабом": реакція Юрія Вірта на поразку від Угорщини

Збірна України в 4 турі Ліги націй поступилась удома збірній Угорщини з рахунком 1:2. Цей поєдинок був заключним у вереснево-жовтневому циклі підопічних Андреа Мальдери.

Український тренер, наставник ФК Пробій і колишній гравець збірної України Юрій Вірт в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу поділився своїми думками після матчу з угорцями. Зокрема, порівняв першу гру в Будапешті з заключною в Трнаві.

Який із двох матчів проти збірної Угорщини був кращим

Яким ви побачили матч Україна - Угорщина? Чи помітили прогрес в грі команди?

Давайте порівняємо нашу першу гру, коли ми виграли 1:0, і цю, коли ми поступилися. То все-таки логічно, що в першому матчі ми напевне не заслуговували на перемогу, тому що краще команда Угорщини виглядала, але ми забили й надійно зіграли в захисті.

Та от другий матч… Ну ми точно не заслужили на поразку, адже була якісна, хороша гра в першому таймі, було багато атак і хороші підстави для взяття воріт. Мали забивати. Наша команда була агресивною і не вистачило просто реалізації гольових моментів.

У другому таймі все-таки цей пропущений м'яч на 52-й хвилині трошки збентежив нашу команду. Але вийшли свіжі футболісти на 60-й хвилині – Яремчук, Ванат, Хлань – і допомогли виправити ситуацію. Але одразу пропустили знов. І ніби зовсім не програшний матч, а результат 1:2.

Тому розчарування було у всіх: і в тренера, і у футболістів, і у вболівальників.

На мою думку, команда багато часу провела в атаці, адже була критика після перших трьох матчів, що мало створюємо. В цьому матчі команда достатньо провела в атаці, мала гольові моменти, але підвела реалізація.

Я подивився статистику – 17 ударів по воротах, але з них тільки два в ціль. Це, як на мене, мало, це треба виправляти. А в плані гри, в плані ставлення команда сподобалася. Те, що ми допускаємо легкі помилки, не дограємо до кінця в захисті, оце теж є розчарування.

В плані емоцій, зарядженості ви побачили зміни?

В цьому плані обидві гри проти Угорщини були найкращими. Багато бажання, старання, боротьби. Було багато стиків. Наша команда в цьому аспекті добре виглядала і це треба відзначити. Але такі прикрі помилки звели всю класну роботу нанівець.

Як виступили новачки збірної

Чимало часу отримали гравці, які до того мали мінімальний досвід в збірній.

Мені сподобалася наша група атаки – Пономаренко, Краснопір і Велетень. Дійсно були дуже активні. І ще Крупський. Виглядали не як новачки, а як гравці, які вже кілька років в збірній. Тому в мене є здивування, адже ми побачили, що ці футболісти могли і швидше потрапляти до збірної.

Гра показала, що в них дійсно є хороший потенціал. Тому я думаю, що дійсно на цих футболістах збірна буде будуватися і в майбутньому. Їм просто не вистачало трошки холоднокровності перед воротами.

Гадаєте, їх треба було награвати раніше, ще попередньому штабу?

Думаю так. Розумієте, то був вибір Сергія Реброва, його бачення – чому, як і до чого. На мою думку, ці гравці могли і раніше опинитися в національній збірній і зараз вже б не були новачками, мали досвід і спокій. Я думаю, що своєю грою в клубі вони вже давно заслуговували на те, щоб мати більше ігрового часу в збірній.