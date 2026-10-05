Після перемоги над угорцями у першому очному матчі команди знову зустрілися вже на номінально домашньому для України полі. "Синьо-жовті" підійшли до поєдинку з кадровими проблемами, але з перших хвилин намагалися перехопити ініціативу, передає 24 Канал.

Україна – Угорщина 1:2

Голи: Яремчук, 84 – Тот, 52, Чінгер, 85

Українці активніше розпочали зустріч і першими створили небезпечний момент. Олег Очеретько завдав удару з-за меж штрафного майданчика – м'яч влучив у поперечину. На добиванні опинився Віктор Циганков, однак переграти угорського голкіпера не зумів.

Підопічні Мальдери загалом діяли агресивно та багато працювали без м'яча. Попереду добре чіплялися за передачі Ігор Краснопір та Матвій Пономаренко, який також мав можливість відзначитися.

Угорці тривалий час майже нічого не створювали біля воріт Анатолія Трубіна. Гості здебільшого відповідали фолами, а лише наприкінці першого тайму змогли вирівняти гру.

У підсумку до перерви жодна з команд так і не завдала удару в площину воріт.

Два голи за хвилину поховали Україну

Після перерви угорці додали в активності та на 52-й хвилині відкрили рахунок. Домінік Собослай відтягнув на себе українських захисників і віддав передачу на Віталіша, який знайшов у штрафному Мілана Тота. Форвард пробив точно поміж ніг Трубіну – 0:1.

Перший гол Угорщини у ворота України: дивіться відео від Megogo

Україна могла швидко відповісти, але Велетень затягнув із ударом у перспективній атаці. Надалі господарі більше контролювали м'яч, тоді як угорці відійшли до власних воріт.

На 84-й хвилині українцям нарешті вдалося зрівняти рахунок. Олександр Піхальонок подав із кутового, а Роман Яремчук головою переправив м'яч у сітку – 1:1.

Гол Яремчука у ворота Угорщини: дивіться відео від Megogo

Втім, радість "синьо-жовтих" тривала лише хвилину. Захист України залишив без опіки Чінгера, який скористався помилкою та потужно пробив під поперечину. Трубін був безсилим.

Переможний гол Угорщини у ворота України: дивіться відео від Megogo

Україна кинулася відіграватися, проте врятувати бодай нічию не вдалося. У підсумку команда Мальдери зазнала другої поразки поспіль у Лізі націй і поступилася Угорщині з рахунком 1:2.

Нагадаємо, перед матчем вболівальники України та Угорщини освистали гімни одне одного.