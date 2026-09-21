Чому Україна має перемагати Угорщину: порівняння трансферної вартості гравців

Невдовзі збірна України розпочне свій шлях у сезоні 2026/27 Ліги націй. Першими опонентами команди Андреа Мальдери стануть угорці.

Дві національні команди проведуть обидва очні поєдинки уже у цю міжнародну паузу. Про те, скільки ж коштують збірні України та Угорщини повідомляє 24 Канал.

Ціна заявок збірних України та Угорщини

Команди наразі мають дещо нерівні склади, адже Андреа Мальдера заявив на майбутні матчі 30 виконавців, у той момент як Марко Россі – 25.

За таких умов збірна Угорщини поступається у ціні. Її оціночна вартість 186,6 мільйонів євро, коли Україна "коштує" 262,4 мільйона євро за інформацією порталу Transfermarkt.

Топ-10 найдорожчих футболістів протистояння:

1. Домінік Собослаї, Угорщина, Ліверпуль, 100 мільйонів євро;

Домінік Собослаї, Угорщина, Ліверпуль, 100 мільйонів євро; 2. Ілля Забарний, Україна, ПСЖ, €40 мільйонів євро;

Ілля Забарний, Україна, ПСЖ, €40 мільйонів євро; 3. Мілош Керкез, Угорщина, Ліверпуль, 35 мільйонів євро;

Мілош Керкез, Угорщина, Ліверпуль, 35 мільйонів євро; 4-6. Анатолій Трубін, Україна, Бенфіка, 25 мільйонів євро;

Анатолій Трубін, Україна, Бенфіка, 25 мільйонів євро; 4-6. Віталій Миколенко, Україна, Евертон, 25 мільйонів євро;

Віталій Миколенко, Україна, Евертон, 25 мільйонів євро; 4-6. Георгій Судаков, Україна, Бенфіка, 25 мільйонів євро;

Георгій Судаков, Україна, Бенфіка, 25 мільйонів євро; 7-8. Віктор Циганков, Україна, Аякс, 15 мільйонів євро;

Віктор Циганков, Україна, Аякс, 15 мільйонів євро; 7-8. Владислав Ванат, Україна, Жирона, 15 мільйонів євро;

Владислав Ванат, Україна, Жирона, 15 мільйонів євро; 9. Алекс Тот, Угорщина, Борнмут, 12 мільйонів євро;

Алекс Тот, Угорщина, Борнмут, 12 мільйонів євро; 10-11. Микола Матвієнко, Україна, Шахтар, 12 мільйонів євро;

Микола Матвієнко, Україна, Шахтар, 12 мільйонів євро; 10-11. Матвій Пономаренко, Україна, Динамо, 12 мільйонів євро.

З найдорожчими футболістами обох команд усе зрозуміло. Тут можна виділити Домініка Собослая та Іллю Забарного, які опинились нагорі списку.

Серед найдешевших несподівано знайшлось місце Андрію Ярмоленку. Легендарний 36-річний вінгер коштує 1 мільйон євро. Дешевше у збірній України лише дебютант Іван Варфоломєєв з англійського Лінкольна – 700 тисяч євро.

В Угорщини внизу списку Арон Докторіч (Вашаш), який оцінюється у 300 тисяч євро, та Бенце Гундел-Такач (Залаегерсег) – 400 тисяч євро.

Коли гратиме Україна

Нагадаємо, що Україна гратиме в дивізіоні В Ліги націй. Суперниками "синьо-жовтих" по групі будуть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія.

Календар ігор на вересень та жовтень наступний:

25 вересня, 21:45. Угорщина – Україна

28 вересня, 19:00. Грузія – Україна

2 жовтня, 21:45. Україна – Північна Ірландія 5 жовтня,

21:45. Україна – Угорщина

Нагадаємо, що ексклюзивно для 24 Каналу перспективи збірної України у стартовому відрізку Ліги націй 2026/27 проаналізував відомий тренер Олег Федорчук.