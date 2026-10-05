Українці та угорці освистали гімни одне одного перед матчем Ліги націй

Збірна України з футболу 5 жовтня зустрілася з командою Угорщини в Трнаві. Під час виконання гімнів обох країн відбулися провокації на стадіоні.

Перед початком гри присутні на стадіоні освистали гімн Угорщини, що потрапило до прямої трансляції матчу, повідомляє 24 Канал.

Перед матчем Україна – Угорщина виник скандал

А вже під час виконання гімну України угорські фани намагалися його перекричати, що також зафіксували камери на арені.

Також люди на угорському секторі розвернулися спиною до поля, виявивши неповагу до гімну України.

Провокації угорського сектору на матчі України: дивіться відео з мережі

Після того, як поєдинок офіційно розпочався, на сторінках Української асоціації футболу з'явилося повідомлення із закликом до поваги.

Нагадаємо, 25 вересня Україна та Угорщина вже зустрічалися у межах Ліги націй. Матч у Будапешті закінчилася мінімальною перемогою "синьо-жовтих".

Зазначимо, що на початку того поєдинку вболівальники на "Пушкаш Арені" також освистали гімн України.