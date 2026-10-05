Перед началом матча зрители на стадионе освистали гимн Венгрии, что попало в прямую трансляцию матча, сообщает 24 Канал.

Перед матчем Украина – Венгрия разразился скандал

А уже во время исполнения гимна Украины венгерские болельщики пытались его перекричать, что также зафиксировали камеры на арене.

Кроме того, болельщики в венгерском секторе повернулись спиной к полю, проявив неуважение к гимну Украины.

Провокации венгерского сектора на матче Украины: смотрите видео из сети

После того, как матч официально начался, на страницах Украинской футбольной ассоциации появилось сообщение с призывом к уважению.

Напомним, 25 сентября Украина и Венгрия уже встречались в рамках Лиги наций. Матч в Будапеште закончился минимальной победой "сине-желтых".

Отметим, что в начале того матча болельщики на "Пушкаш-Арене" также освистали гимн Украины.