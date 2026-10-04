Этот матч также примет словацкий стадион имени Антона Малатинского в Трнаве. Стартовый свисток хорватского арбитра Игоря Паяца прозвучит в 21:45 по киевскому времени, сообщает 24 Канал.

Украина – Венгрия: онлайн-трансляция матча

Сборные Украины и Венгрии играют во втором по силе дивизионе В в группе 2. На данный момент у команд равное количество очков, но украинцы опережают соперников благодаря победе в 1-м туре. В сентябре в Будапеште подопечные Андреа Мальдеры победили со счетом 1:0 благодаря голу Даниила Сикана после передачи Георгия Судакова. Оба, к сожалению, не сыграют в предстоящем матче.

Во 2-м туре украинцы сыграли вничью в Тбилиси со сборной Грузии. Правда, следует отметить, что в той встрече тренер национальной команды произвел 10 замен в стартовом составе.

А вот после этого Украина неожиданно потерпела поражение в матче против Северной Ирландии. В Трнаве 2 октября "сине-желтые" уступили британцам со счетом 0:3. Это самое крупное поражение в истории нашей команды в официальных матчах.

Следует отметить, что встреча в сентябре в Будапеште стала первой официальной очной встречей сборных Украины и Венгрии. До этого команды сыграли между собой два товарищеских матча в далеком 1992 году. Именно с венграми наша сборная провела свой первый матч в истории. В Ужгороде украинцы проиграли со счетом 1:3. Позже украинцы уступили венграм 1:2.

Отметим, что прямую трансляцию матча 5 октября можно посмотреть на медиасервисе MEGOGO. В бесплатном доступе матч покажет телеканал "MEGOGO СПОРТ", который доступен в Т2 и в кабельных сетях.

Арбитром матча будет 41-летний хорват Игорь Паяц. Он уже ранее работал с украинскими командами. В частности, судил матч "Кривбасса" в квалификации Лиги конференций. А также на матче юношеской сборной Украины, которая принимала Северную Ирландию на "Оболонь-Арене".