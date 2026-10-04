Как и предыдущий матч сборной Украины против Северной Ирландии, который номинально считался домашним, эта игра также пройдет в словацкой Трнаве. Стартовый свисток на стадионе имени Антона Малатинского прозвучит в 21:45 по киевскому времени, сообщает 24 Канал.

Где смотреть матч Украина – Венгрия

Матчи Лиги наций в Украине транслирует медиасервис MEGOGO. Как и предыдущие поединки сборной Украины в этом турнире, матч " Украина – Венгрия " будет доступен для просмотра на MEGOGO.

Впрочем, чтобы посмотреть матч между украинцами и венграми, не обязательно иметь подписку на OTT-платформу. Матч будет доступен на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в Т2 и кабельных сетях.

Как смотреть матч Украина – Венгрия онлайн?

Игру между сборными Украины и Венгрии можно посмотреть и в интернете на медиасервисе MEGOGO. Для этого необходимо иметь действующую подписку MEGOPACK, MEGOPACK Y, MEGOPACK N + S, "ТБ + КИНО" и "СПОРТ".

Трансляция будет доступна 5 октября на телеканале MEGOGO ФУТБОЛ 1 и в разделе "Спорт" как отдельное событие.

Каковы результаты сборной Украины в Лиге наций

Сборная Украины выступает в дивизионе В Лиги наций. Подопечные Андреа Мальдера удачно начали свой путь в турнире, обыграв венгров на выезде. Благодаря голу Сикана после подачи Судакова "сине-желтые" победили со счетом 1:0.

Затем подопечные Мальдеры сыграли вничью 0:0 на выезде против сборной Грузии. В этом матче тренер украинцев произвел 10 замен в стартовом составе по сравнению с игрой в Будапеште.

После этого, к сожалению, произошел провал в матче против сборной Северной Ирландии. Украина потерпела самое разгромное поражение в официальных домашних матчах в истории, уступив британцам со счетом 0:3.