Як і попередній номінально домашній матч збірної України проти Північної Ірландії ця гра також відбудеться в словацькій Трнаві. Стартовий свисток на стадіоні імені Антона Малатинського пролунає о 21:45 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Де дивитись матч Україна – Угорщина

Матчі Ліги націй в Україні транслює медіасервіс MEGOGO. Як і попередні поєдинки збірної України в цьому турнірі, матч Україна – Угорщина буде доступний для перегляду на MEGOGO.

Утім для того, щоб подивитися поєдинок між українцями й угорцями не обов'язково мати підписку на ОТТ-платформу. Матч буде в доступі на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" у Т2 та кабельних мережах.

Як дивитись матч Україна – Угорщина онлайн?

Гру між збірними України й Угорщини можна переглядати й в інтернеті на медіасервісі MEGOGO. Для цього треба мати активну підписку MEGOPACK, MEGOPACK Y, MEGOPACK N + S, "ТБ + КІНО" та "СПОРТ".

Трансляція буде доступною 5 жовтня на телеканалі MEGOGO ФУТБОЛ 1 і в розділі Спорт, як окрема подія.

Якими є результати збірної України в Лізі націй

Збірна України грає в дивізіоні В Ліги націй. Підопічні Андреа Мальдера вдало почали свій шлях у турнірі, обігравши угорців на виїзді. Завдяки голу Сікана після подачі Судакова "синьо-жовті" перемогли з рахунком 1:0.

Потому підопічні Мальдери зіграли внічию 0:0 на виїзді проти збірної Грузії. У цьому матчі наставник українців провів 10 замін у стартовому складі, порівняно з грою в Будапешті.

Після цього, на жаль, стався провал у поєдинку проти збірної Північної Ірландії. Україна зазнала найбільш розгромної поразки в офіційних домашніх матчах в історії, поступившись британцям із рахунком 0:3.