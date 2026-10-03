Поєдинок стане для підопічних Андреа Мальдери важливою можливістю покращити своє становище у турнірній таблиці. Вболівальники зможуть стежити за грою не лише по телевізору, а й онлайн, повідомляє 24 Канал.

Де дивитися матч Україна – Угорщина

Збірна України проведе номінально домашню зустріч у Трнаві, Словаччина. Матч відбудеться у понеділок. 5 жовтня, на стадіоні імені Антона Малатинського, а стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Офіційним транслятором Ліги націй УЄФА в Україні у сезоні-2026/2027 є медіасервіс MEGOGO. Саме на його платформах можна буде переглянути матч Україна – Угорщина.

Пряма трансляція буде доступна за передплатами MEGOPACK, MEGOPACK Y, MEGOPACK N + S, "ТБ + Кіно" та "Спорт".

Крім того, гру можна буде переглянути у розділі "Спорт" на MEGOGO, а також на окремих тимчасових каналах, які з'являться на платформі у день проведення матчу.

Як безплатно подивитися Україна – Угорщина

Для глядачів, які не мають платної передплати MEGOGO, передбачена можливість безплатного перегляду поєдинку. Матч покажуть на телеканалі MEGOGO СПОРТ, який доступний у мережах Т2 та кабельних операторів.

Перед початком зустрічі на MEGOGO традиційно працюватиме передматчева студія, де експерти та ведучі розберуть склади команд, останні результати та очікування від протистояння.

Після завершення гри на платформі також будуть доступні її запис та інші матеріали, пов'язані з матчем.