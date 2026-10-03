Этот матч станет для подопечных Андреа Мальдеры важной возможностью улучшить свое положение в турнирной таблице. Болельщики смогут следить за игрой не только по телевизору, но и онлайн, сообщает 24 Канал.

Где смотреть матч Украина – Венгрия

Сборная Украины проведет номинально домашнюю встречу в Трнаве, Словакия. Матч состоится в понедельник. 5 октября, на стадионе имени Антона Малатинского, а стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Официальным транслятором Лиги наций УЕФА в Украине в сезоне-2026/2027 является медиасервис MEGOGO. Именно на его платформах можно будет посмотреть матч Украина – Венгрия.

Прямая трансляция будет доступна по подпискам MEGOPACK, MEGOPACK Y, MEGOPACK N + S, "ТБ + Кино" и "Спорт".

Кроме того, игру можно будет посмотреть в разделе "Спорт" на MEGOGO, а также на отдельных временных каналах, которые появятся на платформе в день проведения матча.

Как бесплатно посмотреть матч Украина – Венгрия

Для зрителей, не имеющих платной подписки MEGOGO, предусмотрена возможность бесплатного просмотра матча. Матч покажут на телеканале MEGOGO СПОРТ, который доступен в сетях Т2 и у кабельных операторов.

Перед началом встречи на MEGOGO традиционно будет работать предматчевая студия, где эксперты и ведущие разберут составы команд, последние результаты и ожидания от противостояния.

После завершения игры на платформе также будут доступны ее запись и другие материалы, связанные с матчем.