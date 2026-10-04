Матч четвертого тура Лиги наций будет судить арбитр из Хорватии. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

Кто будет судить матч Украина – Венгрия

Главным арбитром станет 41-летний Игорь Паяц.

Также все остальные арбитры, которые будут обслуживать этот матч, будут представлять Хорватию. Ассистентами рефери будут Боян Зобеница и Иван Михаль. Четвертый арбитр – Дарио Бел. Видеоассистент арбитра – Марио Зебец. Ассистент видеоассистента – Тихомир Пеин.

Отметим, что Паяц ранее пересекался с украинскими командами. В частности, он был главным арбитром ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги конференций 2024/25 между испанским Бетисом и Кривбассом, который закончился победой клуба из Ла Лиги со счетом 3:0.

Также в октябре 2016 года Паяц приезжал в Киев, где на "Оболонь-Арене" состоялся матч квалификации к молодежному Евро-2017 Украина U-21 – Северная Ирландия U-21 (1:1). Тогда этот рефери выполнял роль четвертого арбитра.

Украина – Венгрия в Лиге наций: что известно

Следующий матч сборной Украины состоится в понедельник, 5 октября. Номинально домашняя для украинцев встреча против Венгрии на начнется в 21:45по киевскому времени.

"Сине-желтые" уже встречались с венграми в этом розыгрыше. В выездном поединке команда Мальдеры одержала минимальную победу со счетом 1:0. Единственный гол в той игре забил Даниил Сикан.

После победы над венграми Украина сыграла вничью с Грузией – 0:0. В третьем туре наши соотечественники потерпели сокрушительное поражение от Северной Ирландии со счетом 0:3.