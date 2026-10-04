Гру четвертого туру Ліги націй розсудить рефері Хорватії. Про це сповістив офіційний сайт УЄФА.

Хто судитиме матч Україна – Угорщина

Головним у полі стане 41-річний суддя Ігор Паяц.

Також усі інші арбітри, які обслуговуватимуть цей матч, представлятимуть Хорватію. Асистентами рефері будуть Боян Зобениця та Іван Михаль. Четвертий арбітр – Даріо Бел. Відеоасистент арбітра – Маріо Зебец. Асистент відеоасистента – Тихомир Пеїн.

Зазначимо, що Паяц раніше перетинався з українськими командами. Зокрема, він був головним арбітром матчу-відповіді раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій 2024/25 між іспанським Бетісом та Кривбасом, який залишився за клубом Ла Ліги – 3:0.

Також у жовтні 2016-го Паяц приїздив до Києва, де на «Оболонь-Арені» відбувся матчі кваліфікації до молодіжного Євро-2017 Україна U-21 – Північна Ірландія U-21 (1:1). Тоді цей рефері виконував роль четвертого арбітра.

Україна – Угорщина у Лізі націй: що відомо

Наступний матч збірної України відбудеться у понеділок, 5 жовтня. Номінально домашня для українців зустріч проти Угорщини розпочнеться о 21:45 за київським часом.

"Синьо-жовті" вже зустрічалися з угорцями у цьому розіграші. У виїзному поєдинку команда Мальдери здобула мінімальну перемогу з рахунком 1:0. Єдиний гол у тій грі забив Данило Сікан.

Після перемоги над угорцями Україна зіграла внічию з Грузією – 0:0. У третьому турі наші земляки зазнали розгромної поразки від Північної Ірландії з рахунком 0:3.