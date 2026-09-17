"Уже знають": ММА-менеджер сказав, хто з українців потрапить в UFC

Наразі у найбільшій професійній лізі змішаних єдиноборств виступають четверо українців. Незабаром людей з України, які отримають шанс побитись за високі місця в UFC може стати більше.

Такої думки дотримується ММА-менеджер Владислав Сорока. В ексклюзивному інтерв’ю 24 Каналу він назвав конкретні імена.

Хто з українців стукає у двері UFC

Функціонер називає передусім чемпіона польської ліги у ваговій категорії до 61 кілограма. Дуже хороші шанси має Віталій Якименко.

Він зараз є чемпіоном KSW, найбільшої європейської ліги, у вазі до 61 кілограма. Уже 10 жовтня він буде захищати свій пояс. Ось, можливо, після цього. Наразі перемовини ведуться, про нього уже знають. Імовірно, організація KSW його відпустить,

– зазначив Сорока.

Також менеджер відзначив інших бійців. На його думку, колишній боєць ліги Bellator Дмитро Гриценко уже невдовзі може поповнити промоушен Дейни Вайта, а також представниця змішаних єдиноборств у жінок.

В Україні є дівчинка, Аня Гиря. Зараз в неї 11 перемог по аматорах, жодної поразки. У профі 2 професійні поєдинки, також жодної поразки. У неї дуже високі шанси швидко потрапити, бо дівчат небагато,

– додав менеджер.

Зазначимо, що у час війни ММА-життя в Україні не зупиняється. Наприклад, 17-го жовтня у Києві заплановано турнір BFL PRO. У головному поєдинку вечора зійдуться Іван Курелару та Олександр Федонов.

Як складаються справи українських бійців ММА

Наразі тренувальний табір проводить Ярослав Амосов. Однак, про його наступний бій ще не оголошено.

Данііл Донченко викликав на бій 15-го номера напівсередньої ваги (до 77 кілограмів) Даніеля Родрігеса. Поєдинок може відбутись у грудні, а українець вважає його чудовою можливістю увірватись у рейтинг.

Владислав Сорока розповів, як українців приймають у іноземних залах.