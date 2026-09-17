Такого мнения придерживается ММА-менеджер Владислав Сорока. В эксклюзивном интервью 24 Канал он назвал конкретные имена.

Кто из украинцев стучится в двери UFC

Функционер называет в первую очередь чемпиона польской лиги в весовой категории до 61 килограмма. Очень хорошие шансы у Виталия Якименко.

Он сейчас является чемпионом KSW, крупнейшей европейской лиги, в весе до 61 килограмма. Уже 10 октября он будет защищать свой пояс. Вот, возможно, после этого. Сейчас ведутся переговоры, о нем уже знают. Вероятно, организация KSW его отпустит,

– отметил Сорока.

Также менеджер отметил других бойцов. По его мнению, бывший боец лиги Bellator Дмитрий Гриценко уже в скором времени может пополнить промоушен Дейна Уайта, а также представительница смешанных единоборств среди женщин.

В Украине есть девушка, Аня Гиря. Сейчас у нее 11 побед в любительских боях, ни одного поражения. В профессионале – 2 профессиональных поединка, также ни одного поражения. У нее очень высокие шансы быстро попасть, потому что девушек немного,

– добавил менеджер.

Отметим, что во время войны жизнь ММА в Украине не останавливается. Например, 17 октября в Киеве запланирован турнир BFL PRO. В главном поединке вечера сойдутся Иван Курелару и Александр Федонов.

Как обстоят дела у украинских бойцов ММА

Сейчас тренировочный лагерь проводит Ярослав Амосов. Однако о его следующем бою еще не объявлено.

Даниил Донченко вызвал на бой 15-го номера полусреднего веса (до 77 килограммов) Даниэля Родригеса. Поединок может состояться в декабре, а украинец считает его прекрасной возможностью пробиться в рейтинг.

Владислав Сорока рассказал, как украинцев принимают в зарубежных залах.