Спорт Top News Новини футболу Розклад, результати та відео голів 4-го туру УПЛ 2026/2027
28 серпня, 13:51
11

Розклад, результати та відео голів 4-го туру УПЛ 2026/2027

Анатолій Дерека

Чемпіонат України 2026/2027 повертається після майже двотижневої паузи. З 28 по 31 серпня пройдуть матчі останнього літнього туру.

Ігри 4-го туру УПЛ розтягнуться на чотири дні та подарують фанатам кілька інтригуючих вивісок, повідомляє 24 Канал. Хочеться сподіватися, що всі зустрічі вікенду пройдуть за розкладом.

Хто гратиме у четвертому турі

Безумовно, центральним матчем туру стане битва за участі Шахтаря, який скоро стартує в Лізі чемпіонів. Чинний чемпіон Україн поміряється силами із одним з претендентів на титул Поліссям.

"Гірники" ще не втрачали очок в поточному сезоні, натомість житомирський клуб поступився Зорі після двох перемог. Лідером же турнірної таблиці є Карпати. Львівський клуб завітає в гості до Лівого Берега.

Всі матчі 4-го туру чемпіонату України

  • 28 серпня, 15:30. Колос – Оболонь
  • 29 серпня, 13:00. Кудрівка – Епіцентр
  • 29 серпня, 15:30. Лівий Берег – Карпати
  • 29 серпня, 18:00. Шахтар – Полісся
  • 30 серпня, 13:00. Чорноморець – Кривбас
  • 30 серпня, 15:30. ЛНЗ – Верес
  • 30 серпня, 18:00. Зоря – Харків
  • 31 серпня, 18:00. Буковина – Динамо

Турнірна таблиця УПЛ після трьох турів:

МІСЦЕ

КОМАНДА

ІГРИ

В

Н

П

ГОЛИ

ОЧКИ

1.

Карпати

3

3

0

0

10-1

9

2.

Шахтар

3

3

0

0

8-1

9

3.

Зоря

3

2

0

1

5-4

6

4.

Динамо

2

2

0

0

4-2

6

5.

Полісся

3

2

0

1

6-4

6

6.

Епіцентр

3

1

1

1

3-2

4

7.

Кривбас

3

1

1

1

5-6

4

8.

ЛНЗ

3

1

1

1

2-3

4

9.

Харків

3

1

0

2

2-4

3

10.

Оболонь

3

0

2

1

0-3

2

11.

Кудрівка

3

0

2

1

1-5

2

12.

Лівий Берег

2

0

2

0

1-1

2

13.

Буковина

3

0

2

1

0-3

2

14.

Верес

3

0

1

2

1-3

1

15.

Колос

2

0

0

2

1-4

0

16.

Чорноморець

2

0

0

2

1-4

0

Натомість київське Динамо готується до візиту до Буковини. Кияни також йдуть без втрат очок, але вони провели на одну гру менше через участь у єврокубках.

Всі матчі чемпіонату України будуть показані наживо на каналі "УПЛ ТБ". Нагадаємо, що менш ніж за місяць розпочнеться збір національної команди в рамках Ліги націй 2026/2027.

"Синьо-жовті" виступлять в дивізіоні В в одній групі з Угорщиною, Грузією та Північною Ірландією. Раніше ми розповідали, яка зарплата у Андреа Мальдери в збірній України.

             

Пов'язані теми:

УПЛ
ЛНЗ ФК Карпати
ФК Полісся
Динамо Шахтар