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18 вересня, 11:31
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Розклад матчів та результати 7-го туру УПЛ

Анатолій Дерека

Чемпіонат України з футболу 2026/2027 набирає обертів. Цими вихідними, з 18 по 20 вересня відбудуться матчі вже 7-го туру УПЛ.

Всі зустрічі мають завершитися до понеділка, коли починається міжнародна пауза на ігри збірних. 24 Канал розповідає про найцікавіші матчі вікенду в УПЛ.

Який календар ігор 7-го туру

Центральна зустріч туру винесена на вечір неділі. У Львові чинний чемпіон України Шахтар зустрінеться зі срібним призером минулого сезону черкаським ЛНЗ.

Ще одна гаряча битва відбудеться у п'ятницю, 18 вересня, в Житомирі, де Полісся прийматиме Кривбас. Саме "вовки" є поточним лідером чемпіонату України.

Розклад та результати матчів 7-го туру УПЛ:

  • 18 вересня, 13:00. Чорноморець – Оболонь
  • 18 вересня, 15:30. Полісся – Кривбас
  • 19 вересня, 13:00. Харків – Буковина
  • 19 вересня, 15:30. Зоря – Динамо
  • 19 вересня, 18:00. Епіцентр – Лівий Берег
  • 20 вересня, 13:00. Кудрівка – Колос
  • 20 вересня, 15:30. Карпати – Верес
  • 20 вересня, 18:00. Шахтар – ЛНЗ

Турнірна таблиця УПЛ

Що стосується інших лідерів УПЛ, то на Карпати чекає домашня зустріч із Вересом. У свою чергу Динамо гратиме із Зорею із надією продовжити "суху" серію до чотирьох матчів.

МІСЦЕ

КОМАНДА

ІГРИ

В

Н

П

ГОЛИ

ОЧКИ

1

Полісся

6

5

0

1

14-5

15

2

Шахтар

6

5

0

1

12-4

15

3

Карпати

6

4

1

1

14-4

13

4

Динамо

5

3

1

1

7-5

10

5

Харків

5

3

0

2

10-4

9

6

Епіцентр

6

2

2

2

6-5

8

7

ЛНЗ

6

2

2

2

5-5

8

8

Зоря

6

2

2

2

7-9

8

9

Буковина

6

1

4

1

4-4

7

10

Верес

5

1

2

2

3-4

5

11

Кривбас

5

1

2

2

7-9

5

12

Лівий Берег

5

0

4

1

2-3

4

13

Чорноморець

5

1

1

3

2-6

4

14

Оболонь

6

0

3

3

1-11

3

15

Колос

5

0

2

3

3-8

2

16

Кудрівка

5

0

2

3

2-13

2

Нагадаємо, що вже наступного тижня повертається збірна України, яка стартує в Лізі націй 2026/2027. "Синьо-жовті" гратимуть в дивізіоні В в одній групі із Угорщиною, Північною Ірландією та Грузією.

До слова, клуби УПЛ розглядають варіант зі зміною формату чемпіонату України. Існує ймовірність, що кількість турів збільшиться, а також з'явиться стадія плей-оф.

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