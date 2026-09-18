Розклад матчів та результати 7-го туру УПЛ
Чемпіонат України з футболу 2026/2027 набирає обертів. Цими вихідними, з 18 по 20 вересня відбудуться матчі вже 7-го туру УПЛ.
Всі зустрічі мають завершитися до понеділка, коли починається міжнародна пауза на ігри збірних. 24 Канал розповідає про найцікавіші матчі вікенду в УПЛ.
Який календар ігор 7-го туру
Центральна зустріч туру винесена на вечір неділі. У Львові чинний чемпіон України Шахтар зустрінеться зі срібним призером минулого сезону черкаським ЛНЗ.
Ще одна гаряча битва відбудеться у п'ятницю, 18 вересня, в Житомирі, де Полісся прийматиме Кривбас. Саме "вовки" є поточним лідером чемпіонату України.
Розклад та результати матчів 7-го туру УПЛ:
- 18 вересня, 13:00. Чорноморець – Оболонь
- 18 вересня, 15:30. Полісся – Кривбас
- 19 вересня, 13:00. Харків – Буковина
- 19 вересня, 15:30. Зоря – Динамо
- 19 вересня, 18:00. Епіцентр – Лівий Берег
- 20 вересня, 13:00. Кудрівка – Колос
- 20 вересня, 15:30. Карпати – Верес
- 20 вересня, 18:00. Шахтар – ЛНЗ
Турнірна таблиця УПЛ
Що стосується інших лідерів УПЛ, то на Карпати чекає домашня зустріч із Вересом. У свою чергу Динамо гратиме із Зорею із надією продовжити "суху" серію до чотирьох матчів.
|
МІСЦЕ
|
КОМАНДА
|
ІГРИ
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛИ
|
ОЧКИ
|
1
|
Полісся
|
6
|
5
|
0
|
1
|
14-5
|
15
|
2
|
Шахтар
|
6
|
5
|
0
|
1
|
12-4
|
15
|
3
|
Карпати
|
6
|
4
|
1
|
1
|
14-4
|
13
|
4
|
Динамо
|
5
|
3
|
1
|
1
|
7-5
|
10
|
5
|
Харків
|
5
|
3
|
0
|
2
|
10-4
|
9
|
6
|
Епіцентр
|
6
|
2
|
2
|
2
|
6-5
|
8
|
7
|
ЛНЗ
|
6
|
2
|
2
|
2
|
5-5
|
8
|
8
|
Зоря
|
6
|
2
|
2
|
2
|
7-9
|
8
|
9
|
Буковина
|
6
|
1
|
4
|
1
|
4-4
|
7
|
10
|
Верес
|
5
|
1
|
2
|
2
|
3-4
|
5
|
11
|
Кривбас
|
5
|
1
|
2
|
2
|
7-9
|
5
|
12
|
Лівий Берег
|
5
|
0
|
4
|
1
|
2-3
|
4
|
13
|
Чорноморець
|
5
|
1
|
1
|
3
|
2-6
|
4
|
14
|
Оболонь
|
6
|
0
|
3
|
3
|
1-11
|
3
|
15
|
Колос
|
5
|
0
|
2
|
3
|
3-8
|
2
|
16
|
Кудрівка
|
5
|
0
|
2
|
3
|
2-13
|
2
Нагадаємо, що вже наступного тижня повертається збірна України, яка стартує в Лізі націй 2026/2027. "Синьо-жовті" гратимуть в дивізіоні В в одній групі із Угорщиною, Північною Ірландією та Грузією.
До слова, клуби УПЛ розглядають варіант зі зміною формату чемпіонату України. Існує ймовірність, що кількість турів збільшиться, а також з'явиться стадія плей-оф.