"Некоректно": український волейболіст висловився про жест, який спричинив скандал у Польщі

Днями збірна Польщі дещо несподівано поступилась болгарам у завершальному матчі групового етапу волейбольного Євро-2026. Поєдинок привернув увагу фанатів та медіа не лише спортивною складовою.

Український збірник Василь Тупічій висловився про суперечливий епізод у грі Болгарія – Польща. (3:2). Слова українського збірника наводить "Суспільне Спорт".

Що сталось та що сказав Тупчій про інцидент

У вирішальний партії матчу проти поляків болгарський волейболіст Александр Ніколов встановив рахунок 8:4 для своєї команди, а за мить після цього він продемонстрував жест з імітацією перерізання горла. Таку поведінку у Польщі багато хто сприйняв як неспортивну.

Відео скандального епізоду у матчі Болгарія – Польща

ALEX NIKOLOV https://t.co/KdrajAikxh — anya (@volleyarchives_) September 16, 2026

Зазначимо, що Болгарія виграла матч, але не обійшла Україну у таблиці групи B.

Василь Тупчій розповів журналістам про власне ставлення до моменту у грі наших суперників по групі.

Як на мене, це було некоректно. Якщо поляки зустрінуться з ними в півфіналі, вони віддадуть борг і закриють Болгарію 3:0,

– заявив Тупчій.

Польща вийшла у плей-офф з першого місця, Україна – другого, а Болгарія – третього.

Що далі очікує на команд

Польща та Болгарія свої матчі зіграють уже у суботу, 19 вересня. Поляки о 16:00 за київським часом зустрінуться з Латвією. Трьома годинами пізніше Ніколов та компанія розпочнуть поєдинок проти Німеччини. Друга гра Польща – Болгарія на Євро-2026 можлива уже у чвертьфіналі.

Україна 20 вересня позмагається з Румунією. Матч розпочнеться о 16:00.