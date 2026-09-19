Український збірник Василь Тупічій висловився про суперечливий епізод у грі Болгарія – Польща. (3:2). Слова українського збірника наводить "Суспільне Спорт".
Що сталось та що сказав Тупчій про інцидент
У вирішальний партії матчу проти поляків болгарський волейболіст Александр Ніколов встановив рахунок 8:4 для своєї команди, а за мить після цього він продемонстрував жест з імітацією перерізання горла. Таку поведінку у Польщі багато хто сприйняв як неспортивну.
Відео скандального епізоду у матчі Болгарія – Польща
Зазначимо, що Болгарія виграла матч, але не обійшла Україну у таблиці групи B.
Василь Тупчій розповів журналістам про власне ставлення до моменту у грі наших суперників по групі.
Як на мене, це було некоректно. Якщо поляки зустрінуться з ними в півфіналі, вони віддадуть борг і закриють Болгарію 3:0,
– заявив Тупчій.
Польща вийшла у плей-офф з першого місця, Україна – другого, а Болгарія – третього.
Що далі очікує на команд
Польща та Болгарія свої матчі зіграють уже у суботу, 19 вересня. Поляки о 16:00 за київським часом зустрінуться з Латвією. Трьома годинами пізніше Ніколов та компанія розпочнуть поєдинок проти Німеччини. Друга гра Польща – Болгарія на Євро-2026 можлива уже у чвертьфіналі.
Україна 20 вересня позмагається з Румунією. Матч розпочнеться о 16:00.