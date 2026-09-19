Игрок сборной Украины Василий Тупичий высказался по поводу спорного эпизода в матче Болгария – Польша (3:2). Слова игрока сборной Украины приводит "Суспильне Спорт".

Что произошло и что сказал Тупичий об инциденте

В решающем сете матча против поляков болгарский волейболист Александр Николов установил счет 8:4 в пользу своей команды, а через мгновение после этого он продемонстрировал жест, имитирующий перерезание горла. Такое поведение в Польше многие восприняли как неспортивное.

Видео скандального эпизода в матче Болгария – Польша

Отметим, что Болгария выиграла матч, но не обошла Украину в таблице группы B.

Василий Тупчий рассказал журналистам о своем отношении к этому моменту в игре наших соперников по группе.

На мой взгляд, это было некорректно. Если поляки встретятся с ними в полуфинале, они вернут должок и разгромят Болгарию со счетом 3:0,

– заявил Тупчий.

Польша вышла в плей-офф с первого места, Украина – со второго, а Болгария – с третьего.

Что дальше ждет команды

Польша и Болгария сыграют свои матчи уже в субботу, 19 сентября. Поляки в 16:00 по киевскому времени встретятся с Латвией. Через три часа Николов и компания начнут поединок против Германии. Вторая игра Польша – Болгария на Евро-2026 возможна уже в четвертьфинале.

Украина 20 сентября сыграет с Румынией. Матч начнется в 16:00.