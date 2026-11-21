Поки у футболі все частіше говорять про ймовірність повернення росіян на міжнародні змагання, у баскетболі відсторонення агресорів залишається непохитним. До того ж, у цьому виді спорту до єврокубків не допускають також білорусів.

Рада FIBA-Європа ухвалила чергове послідовне рішення щодо участі агресорів у турнірах під егідою організації. Повторення помилок інших видів спорту, де санкції були скасовані, чиновники не допустили, пише 24 Канал.

Чи будуть росіяни в європейському баскетболі

Вперше бан на участь російських та білоруських клубів у баскетбольних єврокубках було застосовано у лютому 2022 року, одразу після початку повномасштабного вторгнення.

На останньому своєму засіданні Рада FIBA-Європа підтвердила, що принципи організації залишаються незмінними: поки триває війна, російські та білоруські клуби не мають права брати участь у міжнародних змаганнях на рівні з цивілізованими країнами.

Також було продовжено припис, який стосується ізраїльських команд. Вони можуть грати у єврокубках, але повинні приймати своїх суперників на нейтральних аренах.

Повернення росіян в ігрових видах спорту

Баскетбол став другим з трійки найбільш популярних у світі ігрових видів спорту, який за останній час оголосив про важливе рішення щодо росіян. До цього УЄФА офіційно викинув агресора з кваліфікації на Євро-2028, але залишив там білорусів.

Натомість у хокеї міжнародну федерацію рішенням арбітражу в Лозанні змушують допустити російську збірну до чемпіонату світу наступного року, що загрожує зняттям зі змагань української команди.