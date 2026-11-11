Україну викидають з чемпіонату світу заради Росії: з'явилися нові деталі скандалу

Бобкін заявив, що в команді обурені вердиктом CAS та очікують на рішення ІІХФ щодо чемпіонату світу, повідомляє ФХУ.

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В Україні прокоментували скандальне рішення CAS

"Очевидно, що ми обурені такими новинами. Чекаємо на рішення Міжнародної федерації. Я знаю, що наше керівництво відстоюватиме українську позицію", – сказав тренер.

Він також висловив вдячність країнам та організаціям, які оголосили бойкот турнірам, до яких планують допустити Росію.

"Водночас ми вдячні всім тим країнам та організаціям, які хочуть бойкотувати такі змагання. Ми всі – тренери й гравці збірної – сподіваємося, що здоровий глузд переможе. Ми говорили на цю тему. Я сказав хлопцям, що безпосередньо ті, хто зараз перебуває в цій роздягальні, не можуть повпливати на це рішення. До того ж воно ще не остаточне, тому не має нам заважати", – заявив Бобкін.

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Тренер збірної України додав, що все, що може зробити команда, – це готуватися до чемпіонату світу.

"Усе, що ми можемо і мусимо робити, – це готуватися до чемпіонату світу в елітному дивізіоні. У нас там вистачає серйозних суперників: Швеція, Фінляндія, Швейцарія… Націлюємося та думаємо тільки про це", – резюмував наставник "синьо-жовтих".

Росію повертають у хокей: хронологія подій

Спортивний арбітраж у Лозанні 30 жовтня скасував заборону для російських хокейних збірних на участь у міжнародних змаганнях – включно з наступним чемпіонатом світу, на якому вперше за два десятиліття мають виступати українські гравці.

Президент Федерації хокею України Сергій Мазур підтвердив, що Україна може пропустити ЧС, адже Росію мають повернути у той дивізіон, з якого вона була виключена. Тобто нашій команді знову доведеться змагатися у дивізіоні 1А, щоб завоювати право підвищитися у класі.

А напередодні Кириченко сказав, що загроза позбавлення України місця на ЧС-2027 на рівні 99%. Як приклад він навів прецедент зі збірною Норвегії.