Росії оголосили масштабний бойкот у хокеї

Рішення про повернення російських команд до міжнародного хокею викликало хвилю обурення серед європейських федерацій. Попри позицію Спортивного арбітражного суду в Лозанні, національні асоціації не збираються миритися з участю представників країни-агресорки в міжнародних турнірах, повідомляє 24 Канал.

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Сім збірних відмовилися грати проти Росії

До бойкоту матчів із російськими командами вже долучилися сім національних федерацій. Першими про свою позицію заявили Фінляндія, Швеція, Норвегія, Данія та Латвія. Згодом до них приєдналися Чехія й Австрія.

У Чеському хокейному союзі підтвердили, що підтримують спільну позицію європейських партнерів.

Особливо категорично висловилися представники фінського хокею. Президент Федерації хокею Фінляндії Гейккі Гієтанен наголосив, що його країна не гратиме проти росіян, поки триває загарбницька війна проти України.

Фінська сторона також закликала інші федерації об'єднатися, щоб спільно донести свою позицію до Міжнародної федерації хокею (IIHF).

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Своє рішення Норвегія пояснила не лише принциповою незгодою з поверненням Росії, а й питаннями безпеки. В асоціації побоюються можливих ризиків для гравців, тренерського штабу та їхніх родин.

CAS ухвалив рішення про повернення росіян

Раніше Спортивний арбітражний суд у Лозанні ухвалив рішення, яке відкриває шлях до повернення російських збірних на чемпіонати світу.

Нагадаємо, представників країни-агресорки усунули від міжнародних хокейних змагань у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Водночас у самій IIHF виступили проти такого рішення CAS. Тепер міжнародна федерація опинилася перед складним питанням: як організувати змагання за участю росіян, якщо одразу кілька національних команд відмовляються виходити з ними на один лід.

Як ситуація може вплинути на Україну

Окреме занепокоєння викликає можливий вплив повернення Росії на участь української збірної в елітному дивізіоні чемпіонату світу.

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Раніше колишній віцепрезидент IIHF Калерво Куммола запевнив, що Україна збереже своє місце серед найсильніших команд світу та виступить на ЧС-2027 у Німеччині.

За його словами, він уже обговорював це питання з представниками керівництва міжнародної федерації.

Бойкот семи європейських збірних створює додатковий тиск на IIHF. Федерації демонструють, що не готові повертатися до звичайного спортивного суперництва з росіянами, поки триває війна проти України.