Чи виключать Україну з чемпіонату світу на користь Росії – з'явилося рішення

Раніше з'явилися побоювання, що повернення Росії до міжнародного хокею може вплинути на участь українців у світовій першості. Як повідомляє телеграм-канал "Суспільне Спорт", у IIHF вже найближчим часом мають обговорити це питання.

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Україна не поступиться місцем Росії на ЧС-2027

Колишній віцепрезидент Міжнародної федерації хокею Калерво Куммола повідомив, що Україна не втратить місце серед учасників елітного чемпіонату світу 2027 року.

Я обговорював це питання з кількома людьми, включно з менеджментом IIHF– заявив Куммола.

Чоловічий чемпіонат світу 2027 року прийматиме Німеччина. Турнір запланований на 14–30 травня. Україна вперше за 20 років зіграє в еліті та потрапить до групи А.

Суперниками нашої команди мають стати Швейцарія, Фінляндія, Швеція, Словаччина, Латвія, Австрія та Словенія.

Що відомо про повернення Росії до хокею

Міжнародна федерація хокею планує обговорити питання допуску російських збірних до міжнародних змагань цього тижня. Водночас залишається незрозумілим, яким чином IIHF може інтегрувати росіян у турніри, формат яких уже затверджений.

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Нагадаємо, Спортивний арбітражний суд у Лозанні скасував заборону для російських хокейних збірних на участь у міжнародних змаганнях, зокрема чемпіонатах світу. Це рішення відкрило шлях до можливого повернення представників країни-агресорки.

Росія також продовжує намагатися інтегрувати окуповані українські території у власну спортивну систему. Зокрема, на один із хокейних чемпіонатів країна заявила команду з тимчасово окупованого Луганська.