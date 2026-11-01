На тлі повернення збірної до змагань: Росія заявила на чемпіонат із хокею команду з Луганська

Про це повідомив данський гросмейстер Петер Хайне Нільсен на своїй сторінці в соцмережі Х. Ця ситуація сталась ще й на тлі скандального рішення CAS, яке дозволило збірній Росії з хокею повернутись до міжнародних змагань.

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Що відомо про команду з окупованого Луганська

У заявці "Міжрегіональних змаганнях південного та північно-кавказького федерального округів" з'явилась команда Дизель з окупованого росіянами Луганська. У списку цієї команди – діти 2014-2015 років народження. Тобто, це ціле покоління вкрадених українських дітей.

Міжрегіональні змагання південного та північно-кавказького федерального округів офіційно проходять під егідою Федерації хокею Росії. Інтеграція команд із окупованих територій – пряме порушення світових спортивних правил.

Яка ситуація з російським хокеєм на міжнародній арені

Спортивний арбітражний суд у Лозанні скасував заборону для російських хокейних збірних брати участь у міжнародних змаганнях. Зокрема, й на на наступному чемпіонаті світу. Цікаво, що міжнародна хокейна федерація абсолютно не згодна з таким рішенням.

Ба більше, рішення суду може одразу негативно позначитись на збірній Україні. Вона останньою пробилась на згаданий чемпіонат світу, а отже може скластись така ситуація, за якої збірна Росії витіснить саме українці на прийдешньому мундіалі.