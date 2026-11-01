На фоне возвращения сборной к соревнованиям: Россия заявила на чемпионат по хоккею команду из Луганска

Об этом сообщил датский гроссмейстер Петер Хайне Нильсен на своей странице в социальной сети Х. Эта ситуация произошла также на фоне скандального решения CAS, которое позволило сборной России по хоккею вернуться к международным соревнованиям.

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Что известно о команде из оккупированного Луганска

В заявке на "Межрегиональные соревнования Южного и Северо-Кавказского федеральных округов" появилась команда Дизель из оккупированного россиянами Луганска. В списке этой команды – дети 2014–2015 годов рождения. То есть это целое поколение украинских детей.

Межрегиональные соревнования Южного и Северо-Кавказского федеральных округов официально проходят под эгидой Федерации хоккея России. Участие команд с оккупированных территорий – прямое нарушение мировых спортивных правил.

Какова ситуация с российским хоккеем на международной арене

Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил запрет для российских хоккейных сборных участвовать в международных соревнованиях. В частности, и на следующем чемпионате мира. Интересно, что Международная хоккейная федерация категорически не согласна с таким решением.

Более того, решение суда может сразу же негативно отразиться на сборной Украины. Она последней пробилась на упомянутый чемпионат мира, а значит, может сложиться такая ситуация, при которой сборная России вытеснит именно украинцев на предстоящем мундиале.