Исключат ли Украину из чемпионата мира в пользу России – появилось решение

Ранее возникли опасения, что возвращение России в международный хоккей может повлиять на участие украинцев в чемпионате мира. Как сообщает телеграм-канал "Суспильне Спорт", в IIHF уже в ближайшее время должны обсудить этот вопрос.

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Украина не уступит место России на ЧМ-2027

Бывший вице-президент Международной федерации хоккея Калерво Куммола сообщил, что Украина не потеряет место среди участников элитного чемпионата мира 2027 года.

Я обсуждал этот вопрос с несколькими людьми, в том числе с руководством IIHF– заявил Куммола.

Мужской чемпионат мира 2027 года примет Германия. Турнир запланирован на 14–30 мая. Украина впервые за 20 лет сыграет в элите и попадет в группу А.

Соперниками нашей команды станут Швейцария, Финляндия, Швеция, Словакия, Латвия, Австрия и Словения.

Что известно о возвращении России в хоккей

Международная федерация хоккея планирует обсудить вопрос допуска российских сборных к международным соревнованиям на этой неделе. В то же время остается непонятным, каким образом IIHF может интегрировать россиян в турниры, формат которых уже утвержден.

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Напомним, Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил запрет для российских хоккейных сборных на участие в международных соревнованиях, в частности в чемпионатах мира. Это решение открыло путь к возможному возвращению представителей страны-агрессора.

Россия также продолжает пытаться интегрировать оккупированные украинские территории в собственную спортивную систему. В частности, на один из хоккейных чемпионатов страна заявила команду из временно оккупированного Луганска.