Збірна Росії з хокею може замінити Норвегію на молодіжному ЧС: суперники відмовляються грати

Хокеїсти молодіжної збірної Норвегії / Фото з x.com/norskishockey
Російські хокеїсти отримали статус учасників майбутнього чемпіонату світу U-20. Вони замінять європейську збірну.
Організатори планують втілити таке рішення навіть попри небажання інших команд грати проти Росії. Про це повідомила Федерація хокею Швейцарії.
Кого має замінити Росія
Команда з країни-агресорки повинна повернутися на міжнародний рівень після рішення Спортивного арбітражного суду у Лозанні.
На молодіжному рівні може постраждати Норвегія.
Згідно з передбаченим впровадженням, Росія, яка не брала участі в попередніх турнірах, на IIHF World Junior Championship 2027 буде поставлена на 10-е місце і таким чином займе попереднє місце Норвегії в календарі. Норвегія внаслідок цього буде переведена до Дивізіону I, Групи A
У швейцарській федерації також додали, що їх спортсмени не вийдуть на лід з росіянами. Раніше про таке рішення уже повідомляли Чехія та Латвія, які також потрапили до однієї групи з Росією.
Молодіжний чемпіонат світу триватиме у Канаді з 26-го грудня до 5 січня 2027 року.
Як рішення CAS впливає на Україну
У п'ятницю, 30 жовтня, спортивний арбітраж у Лозанні скасував заборону для російських хокейних збірних на участь у міжнародних змаганнях. У медіа
IIHF офіційно відреагувала на рішення CAS, висловивши розчарування та наполягаючи на тому, що відсторонення росіян слугувало гарантією безпеки для всіх учасників змагань і принципу збереження цілісності спорту.
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