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Сборная России по хоккею может заменить Норвегию на молодежном ЧМ: соперники отказываются играть

Александр Щербатых
Хоккеисты юношеской сборной Норвегии

Хоккеисты юношеской сборной Норвегии / Фото с сайта x.com/norskishockey

Российские хоккеисты получили статус участников предстоящего чемпионата мира U-20. Они заменят европейскую сборную.

Организаторы планируют реализовать такое решение, несмотря на нежелание других команд играть против России. Об этом сообщила Федерация хоккея Швейцарии.

 
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Кого должна заменить Россия

Команда из страны-агрессора должна вернуться на международную арену после решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне.

На молодежном уровне может пострадать Норвегия.

Согласно предусмотренному введению, Россия, которая не участвовала в предыдущих турнирах, на IIHF World Junior Championship 2027 будет поставлена на 10-е место и таким образом займет прежнее место Норвегии в календаре. В результате Норвегия будет переведена в Дивизион I, Группу A– говорится в заявлении Федерации хоккея Швейцарии.

В швейцарской федерации также добавили, что их спортсмены не выйдут на лед с россиянами. Ранее о таком решении уже сообщали Чехия и Латвия, которые также попали в одну группу с Россией.

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Молодежный чемпионат мира пройдет в Канаде с 26 декабря по 5 января 2027 года.

Как решение CAS влияет на Украину

В пятницу, 30 октября, спортивный арбитраж в Лозанне отменил запрет для российских хоккейных сборных на участие в международных соревнованиях. В СМИ

IIHF официально отреагировала на решение CAS, выразив разочарование и настаивая на том, что отстранение россиян служило гарантией безопасности для всех участников соревнований и принципа сохранения целостности спорта.

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