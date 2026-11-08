Сборная России по хоккею может заменить Норвегию на молодежном ЧМ: соперники отказываются играть

Хоккеисты юношеской сборной Норвегии / Фото с сайта x.com/norskishockey
Российские хоккеисты получили статус участников предстоящего чемпионата мира U-20. Они заменят европейскую сборную.
Организаторы планируют реализовать такое решение, несмотря на нежелание других команд играть против России. Об этом сообщила Федерация хоккея Швейцарии.
Кого должна заменить Россия
Команда из страны-агрессора должна вернуться на международную арену после решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне.
На молодежном уровне может пострадать Норвегия.
Согласно предусмотренному введению, Россия, которая не участвовала в предыдущих турнирах, на IIHF World Junior Championship 2027 будет поставлена на 10-е место и таким образом займет прежнее место Норвегии в календаре. В результате Норвегия будет переведена в Дивизион I, Группу A
В швейцарской федерации также добавили, что их спортсмены не выйдут на лед с россиянами. Ранее о таком решении уже сообщали Чехия и Латвия, которые также попали в одну группу с Россией.
Молодежный чемпионат мира пройдет в Канаде с 26 декабря по 5 января 2027 года.
Как решение CAS влияет на Украину
В пятницу, 30 октября, спортивный арбитраж в Лозанне отменил запрет для российских хоккейных сборных на участие в международных соревнованиях. В СМИ
IIHF официально отреагировала на решение CAS, выразив разочарование и настаивая на том, что отстранение россиян служило гарантией безопасности для всех участников соревнований и принципа сохранения целостности спорта.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter