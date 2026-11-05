"Нас тепер рятують поляки": легенда Динамо висміяв кадрові рішення Суркіса

Динамо продовжує переживати непростий період, який супроводжується не лише невдалими результатами, а й тренерськими перестановками. Кадрові рішення не залишилися без уваги колишнього нападника киян Віктора Леоненка.

Ексгравець Динамо висміяв кадрові зміни у тренерському штабі київського клубу. Леоненко не розуміє, навіщо Ігор Суркіс запросив стільки польських фахівців, повідомляє Sport-express.

Леоненко пожартував про польських фахівців у Динамо

Ексфутболіст звернув увагу, що тепер у тренерському штабі Динамо працюють одразу четверо поляків, які спеціалізуються на стандартних положеннях.

Леоненко навіть пожартував, що за такої кількості профільних фахівців нападник Матвій Пономаренко незабаром може випередити Андрія Ярмоленка за результативністю.

Чотири тренери поляки – і всі фахівці зі стандартів. Мені здається, що Пономаренко скоро обжене Ярмоленка. Пенальті – це ж теж стандарт. Пономаренко вже повинен після кожного стандарту забивати, причому не по одному голу,

– іронічно заявив Леоненко.

Водночас колишній футболіст поставив під сумнів доцільність такої кількості запрошених спеціалістів, особливо з огляду на наявність українських тренерських кадрів.

Передусім навіщо стільки фахівців? Особливо коли своїх повно, причому поруч з Ігорем Михайловичем. Але це його справи. Він президент, платить гроші – нехай чудить,

– додав експерт.

Екснападник Динамо розкритикував кадрову політику Суркіса

Леоненко також іронічно запропонував керівництву киян пошукати тренерів у нижчих дивізіонах польського футболу. На його думку, ситуація навколо призначень у клубі виглядає дивно.

Нас тепер рятують поляки, яких, я так розумію, навіть у Польщі не всі знають. Насправді смішного мало. Але Ігор Михайлович платить свої гроші – що хоче, те нехай і робить,

– сказав колишній гравець.

Окремо Леоненко висловив занепокоєння майбутнім київського клубу, який наступного року відзначатиме 100-річчя.

За словами ексфутболіста, нинішня гра команди не додає оптимізму перед ювілейною датою. Він також припустив, що кількість уболівальників Динамо продовжуватиме зменшуватися.

Судячи з гри, футболісти подарунок Ігорю Михайловичу вже підготували. Не знаю, скільки вболівальників у Динамо залишиться до цього століття. Упевнений, що їх стає дедалі менше,

– підсумував ексдинамівець.

Нагадаємо, сьогодні Віктор Леоненко тепло привітав з днем народження Олега Блохіна.