"Теперь нас спасают поляки": легенда Динамо высмеял кадровые решения Суркиса

Бывший игрок Динамо высмеял кадровые изменения в тренерском штабе киевского клуба. Леоненко не понимает, зачем Игорь Суркис пригласил столько польских специалистов, сообщает Sport-express.

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Леоненко пошутил о польских специалистах в Динамо

Экс-футболист обратил внимание, что теперь в тренерском штабе Динамо работают сразу четверо поляков, специализирующихся на стандартных положениях.

Леоненко даже пошутил, что при таком количестве профильных специалистов нападающий Матвей Пономаренко вскоре может опередить Андрея Ярмоленко по результативности.

Четыре тренера-поляка – и все специалисты по стандартным положениям. Мне кажется, что Пономаренко скоро обойдет Ярмоленко. Пенальти – это же тоже стандарт. Пономаренко уже должен после каждого стандарта забивать, причем не по одному голу– иронично заявил Леоненко.

В то же время бывший футболист поставил под сомнение целесообразность такого количества приглашенных специалистов, особенно учитывая наличие украинских тренерских кадров.

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Прежде всего, зачем столько специалистов? Особенно когда своих полно, причем рядом с Игорем Михайловичем. Но это его дело. Он президент, платит деньги – пусть вытворяет что хочет– добавил эксперт.

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Леоненко также иронично предложил руководству киевлян поискать тренеров в низших дивизионах польского футбола. По его мнению, ситуация вокруг назначений в клубе выглядит странно.

Нас теперь спасают поляки, которых, как я понимаю, даже в Польше не все знают. На самом деле смешного в этом мало. Но Игорь Михайлович платит свои деньги – что хочет, то пусть и делает– сказал бывший игрок.

Отдельно Леоненко выразил обеспокоенность будущим киевского клуба, который в следующем году будет отмечать 100-летие.

По словам экс-футболиста, нынешняя игра команды не вселяет оптимизма в преддверии юбилея. Он также предположил, что количество болельщиков Динамо будет продолжать уменьшаться.

Судя по игре, футболисты уже подготовили подарок Игорю Михайловичу. Не знаю, сколько болельщиков у Динамо останется до этого столетия. Уверен, что их становится все меньше– подытожил экс-динамовец.

Напомним, сегодня Виктор Леоненко тепло поздравил Олега Блохина с днем рождения.