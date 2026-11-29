Український ексчемпіон світу Віктор Постол здобув яскраву дострокову перемогу в Ужгороді. Його суперник побував у нокдауні чотири рази ще в першому раунді.

42-річний боксер повернувся на переможний шлях після невдачі у квітні 2026 року. Цього разу досвід українця виявився не до снаги угорцю Давіду Каналасу, повідомляє 24 Канал.

Постол не залишив супернику жодного шансу

Поєдинок відбувся на вечорі боксу SpartaBox Faniian Promotions в Ужгороді, який присвятили Патрульній поліції України.

Постол відразу захопив ініціативу та почав розбирати суперника. Каналас не зміг нічого протиставити українцю та вже в першому раунді чотири рази опинився на підлозі.

Після чергового нокдауну рефері вирішив зупинити побиття та зафіксував дострокову перемогу Постола. Для угорського боксера це стало вже 20-ю поразкою поспіль.

Таким чином, український ветеран покращив свій професійний рекорд і перервав невдалу серію після попереднього виступу.

Нагадаємо, 4 квітня 2026 року Постол зустрічався з мексиканцем Франсіско Сандовалем. Тоді українець поступився роздільним рішенням суддів і втратив титул IBO International.

Як Постол ледь не завершив боксерську кар'єру в 23 роки

Найгучнішим досягненням у кар'єрі Постола стало завоювання титулу чемпіона світу WBC у першій напівсередній вазі. У 2016 році українець провів бій із легендарним американцем Теренсом Кроуфордом, але програв одноголосним рішенням суддів.

Втім, шлях до світового визнання був далеко не простим. Ще до професійної кар'єри, коли Постолу було 23 роки, він на півроку залишив бокс.

Тоді майбутній чемпіон світу вирішив заробляти на життя іншим способом і влаштувався охоронцем у торговельний центр у Броварах.

У 2024-му році в будинок Віктора Постола влучив російський дрон.