42-летний боксер вернулся на победный путь после неудачи в апреле 2026 года. На этот раз опыт украинца оказался непосильным для венгра Давида Каналаса, сообщает 24 Канал.

Adv

Постол не оставил сопернику ни единого шанса

Поединок состоялся на вечере бокса SpartaBox Faniian Promotions в Ужгороде, который был посвящен Патрульной полиции Украины.

Постол сразу захватил инициативу и начал разбирать соперника. Каналас не смог ничего противопоставить украинцу и уже в первом раунде четыре раза оказался на полу.

После очередного нокдауна рефери решил остановить избиение и зафиксировал досрочную победу Постола. Для венгерского боксера это стало уже 20-м поражением подряд.

Таким образом, украинский ветеран улучшил свой профессиональный рекорд и прервал неудачную серию после предыдущего выступления.

Напомним, 4 апреля 2026 года Постол встречался с мексиканцем Франсиско Сандовалем. Тогда украинец уступил раздельным решением судей и лишился титула IBO International.

Реклама

Как Постол едва не завершил боксерскую карьеру в 23 года

Самым громким достижением в карьере Постола стало завоевание титула чемпиона мира WBC в первом полусреднем весе. В 2016 году украинец провел бой с легендарным американцем Теренсом Кроуфордом, но проиграл единогласным решением судей.

Впрочем, путь к мировому признанию был далеко не простым. Еще до профессиональной карьеры, когда Постолу было 23 года, он на полгода оставил бокс.

Тогда будущий чемпион мира решил зарабатывать на жизнь другим способом и устроился охранником в торговый центр в Броварах.

В 2024 году в дом Виктора Постола попал российский дрон.