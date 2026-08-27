Провів цілу ніч у лікарні: у Циганкова виявили проблеми зі здоров'ям

Український вінгер Віктор Циганков мав важливі причини для того, щоб не розпочинати сезон у складі іспанської Жирони. Футболіста підвів стан здоров’я.

Циганков перебував у лікарні напередодні скандального матчу першого туру Ла Ліги 2 проти Леганеса (1:1). Такими подробицями з футбольною спільнотою поділився Ігор Циганик в ефірі свого ютуб-каналу.

Що відомо про стан Віктора Циганкова

У середині серпня медіа сколихнув скандал між українським футболістом та його актуальним клубом Жироною. Дійшло до інформації про бойкот матчів команди, які влаштував Віктор Циганков.

Але журналіст Ігор Циганик повідомив, що відсутність футболіста з командою на старті сезону пов’язана також і з іншими причинами.

Перед матчем 1-го туру Сегунди наставник Жирони сказав Циганкову, що він може не готуватися до гри, і футболіст працював по своїй програмі. У Циганкова був гіпертонічний криз, щось було з тиском, і він цілу ніч перед грою провів у лікарні. Ці довідки всі у нього є,

– заявив Циганик.

Журналіст додав, що днем пізніше головний тренер команди Кіке Альварес включив українця у заявку на матч, а після відмови грати – розкритикував у пресі.

За інформацією Ігоря Циганика, тепер вінгер збірної України хоче вибачень від клубу.

Що відомо про трансфер Циганкова

Очікується, що незабаром трудові відносини українського виконавця з клубом із Каталонії припиняться. Футболіст має змогу поповнити ряди амстердамського Аякса.

Трансферне вікно в більшості провідних чемпіонатів Європи закривається 1 вересня. Але у Нідерландах клуби матимуть ще один день для підписання новачків – ринок працюватиме до 2 вересня, 23:59.