Цыганков находился в больнице накануне скандального матча первого тура Ла Лиги 2 против Леганеса (1:1). Этими подробностями с футбольным сообществом поделился Игорь Цыганик в эфире своего YouTube-канала.

Что известно о состоянии Виктора Цыганкова

В середине августа СМИ взбудоражил скандал между украинским футболистом и его нынешним клубом Жироной. Дело дошло до информации о бойкоте матчей команды, устроенном Виктором Цыганковым.

Однако журналист Игорь Цыганик сообщил, что отсутствие футболиста в составе команды в начале сезона связано также и с другими причинами.

Перед матчем 1-го тура Сегунды тренер Жироны сказал Цыганкову, что он может не готовиться к игре, и футболист тренировался по своей программе. У Цыганкова был гипертонический криз, почему-то было плохо с давлением, и он всю ночь перед игрой провел в больнице. Все эти справки у него есть,

– заявил Цыганик.

Журналист добавил, что днем позже главный тренер команды Кике Альварес включил украинца в заявку на матч, а после отказа играть – раскритиковал в прессе.

По информации Игоря Цыганика, теперь вингер сборной Украины требует извинений от клуба.

Что известно о трансфере Цыганкова

Ожидается, что в ближайшее время трудовые отношения украинского футболиста с клубом из Каталонии будут прекращены. Футболист может пополнить ряды амстердамского Аякса.

Трансферное окно в большинстве ведущих чемпионатов Европы закрывается 1 сентября. Но в Нидерландах у клубов будет еще один день для подписания новичков – рынок будет работать до 2 сентября, 23:59.