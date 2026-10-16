Визначився володар "Золотого м'яча" 2026 року: гравець уже в курсі

Уже 26 жовтня відбудеться церемонія нагородження "Золотим м'ячем" 2026 року. Свою нагороду отримає найкращий футболіст світу за підсумками сезону 2025/26.

Акаунт Motivaciones Futbol у соцмережі Х повідомляє, що володар "Золотого м'яча" 2026 уже визначений. Сам переможець також знає про це.

Хто стане володарем "Золотого м'яча" 2026 року

Джерело повідомляє, що, за його інформацією, володарем "Золотого м'яча" 2026 року стане Кіліан Мбаппе. Зазначається, що нападнику Реала вже повідомили цю радісну новину.

У минулому сезоні француз став найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів і чемпіонату Іспанії. В активі форварда 25 голів у 31 матчі Ла Ліги. У єврокубках гравець провів 11 матчів, у яких забив 15 м'ячів.

На чемпіонаті світу в США, Канаді та Мексиці Мбаппе також став найкращим бомбардиром турніру. За свої 10 голів на мундіалі француз отримав "Золоту бутсу".

У цьому сезоні Мбаппе провів за мадридську команду 10 матчів. У них він забив 9 голів і віддав 2 результативні передачі.

Кого ще називали фаворитами на отримання "Золотого м'яча"

Головними фаворитами на здобуття "Золотого м'яча" у 2026 році називали Кіліана Мбаппе, Хвічу Кварацхелію та Гаррі Кейна. Принаймні такими є результати опитування на сайті видання L’Equipe.

Крім того, серед головних фаворитів на "Золотий м'яч" у 2026 році, звісно, називають і Ліонеля Мессі. Аргентинець у 39 років провів відмінний чемпіонат світу, на якому ледь не самотужки затягнув збірну Аргентини до фіналу. Щодо аргентинця розгорнулась дивна ситуація. Спочатку повідомлялось, що Мессі приїде на церемонію вручення "Золотого м'яча" до Лондона. Потому цю інформацію спростували.

Не можна забувати й про представників збірної Іспанії, яка перемогла на чемпіонаті світу 2026 року. Серед іспанців головними фаворитами на здобуття "Золотого м'яча" 2026 року називають капітана збірної Родрі, а також вінгера Барселони Ламіна Ямаля.