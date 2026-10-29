В Україні мобілізували відомого футболіста, а потім він опинилився у Болгарії

Колишній футболіст молодіжної та юнацьких збірних України Владислав Вакула підписав контракт з угорським клубом. Раніше повідомлялося про його мобілізацію до ЗСУ.

Ексфутболіст Шахтаря та низки інших українських клубів виступатиме у Другій лізі болганського чемпіонату. Про те, що Вакула захищатиме кольори місцевої Фратрії повідомив офіційний сайт Болгарського футбольного союзу.

Що відомо про майбутнє Вакули

Джерело не розповідає про деталі контракту футболіста із клубом, але інформує, що 27-річний Вакула уже дебютував за Фратрію в офіційних іграх. Він провів на полі 13 хвилин, у яких не відзначився результативними діями.

Примітно, що у серпні українські ЗМІ повідомляли про мобілізацію футболіста до ЗСУ. У той момент вінгер перебував без контракту після припинення співпраці із Зорею.

Йшлося, що після затримання представниками ТЦК футболіст пройшов військово-лікарську комісію. За її результатами Вакулу нібито направили до навчального центру, де він мав пройти військову підготовку.

Як війна впливає на футбол в Україні

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