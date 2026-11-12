Кличко зробив важливу заяву про Путіна в Німеччині

Для німецької авдиторії Володимир Кличко є не лише шанованим спортсменом, але й авторитетним громадським діячем і амбасадором України. Колишній боксер взяв участь в етері німецького телебачення, присвяченому російсько-українській війні.

За повідомленням із соцмережі X, молодший із братів Кличків говорив про загрозу, яку російський путінський режим становить для всієї Європи. Він закликав Німеччину не погоджуватися на зближення з Москвою.

Володимир Кличко застеріг Німеччину щодо війни

Колишній чемпіон світу у хевівейті заявив, що війна в Україні – це питання всієї Європи, а країнам Заходу важливо не допустити розколу між собою, бо це і є головна мета Кремля.

Якщо європейці не сидітимуть за столом переговорів, то самі опиняться в меню Путіна,

– наголосив Кличко.

Спортсмен вважає, що Німеччина здатна запобігти поширенню війни далі, якщо буде посилювати санкції, запроваджувати справді дієві обмеження щодо агресора та перебудовуватиме суспільство й економіку з урахуванням загрози.

Також Володимир Кличко застеріг німецьких громадян, що їхня держава так само цікавить кривавого диктатора, як і Україна.

Бажання Путіна цілком зрозумілі. Він уже неодноразово про них говорив. Ця людина свого часу перебувала тут, у Східній Німеччині. Тож Німеччина повинна підготуватися до того, що за наказом росіян східну частину країни доведеться знову передати Радянській імперії, як це було колись. Чи готова Німеччина до такого?

– риторично запитав Кличко.

На думку українця, є політичні сили, які готують німецьке суспільство до поступового зближення з Росією. Цього не можна допустити.