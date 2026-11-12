Кличко зробив важливу заяву про Путіна в Німеччині

Володимир Кличко / Фото Getty Images
Для німецької авдиторії Володимир Кличко є не лише шанованим спортсменом, але й авторитетним громадським діячем і амбасадором України. Колишній боксер взяв участь в етері німецького телебачення, присвяченому російсько-українській війні.
За повідомленням із соцмережі X, молодший із братів Кличків говорив про загрозу, яку російський путінський режим становить для всієї Європи. Він закликав Німеччину не погоджуватися на зближення з Москвою.
Володимир Кличко застеріг Німеччину щодо війни
Колишній чемпіон світу у хевівейті заявив, що війна в Україні – це питання всієї Європи, а країнам Заходу важливо не допустити розколу між собою, бо це і є головна мета Кремля.
Якщо європейці не сидітимуть за столом переговорів, то самі опиняться в меню Путіна
Спортсмен вважає, що Німеччина здатна запобігти поширенню війни далі, якщо буде посилювати санкції, запроваджувати справді дієві обмеження щодо агресора та перебудовуватиме суспільство й економіку з урахуванням загрози.
Також Володимир Кличко застеріг німецьких громадян, що їхня держава так само цікавить кривавого диктатора, як і Україна.
Бажання Путіна цілком зрозумілі. Він уже неодноразово про них говорив. Ця людина свого часу перебувала тут, у Східній Німеччині. Тож Німеччина повинна підготуватися до того, що за наказом росіян східну частину країни доведеться знову передати Радянській імперії, як це було колись. Чи готова Німеччина до такого?
На думку українця, є політичні сили, які готують німецьке суспільство до поступового зближення з Росією. Цього не можна допустити.
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