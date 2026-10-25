Чи справді "Золотий м’яч" зроблено із золота

"Золотий м'яч" вручають ось вже упродовж 70 років. За цей час змінювався розмір і дизайн головної нагороди, яка є однією з найбільш омріяних у світі футболу.

Попри назву, насправді жодного золота у "Золотому м'ячі" немає. 24 Канал розповідає, як та з чого виготовляють статуетку, яка у понеділок дістанеться найкращому футболісту планети.

З чого роблять "Золотий м'яч"

Виготовленням нагороди займається ювелір, хоча найбільш цінні метали у ній все ж не присутні. Сферу роблять зі сплаву міді та цинку, який має блиск, що нагадує золото.

Процес займає у майстра чимало часу: близько 100 робочих годин упродовж аж шести місяців. Для того, щоб отримати ідеальну кулю, потрібна філігранна робота паяльною лампою та молотком. До речі, всередині м'яч не порожній – його заповнюють матеріалом, який нагадує за текстурою віск.

Так само важливо якісно зробити і постамент, головним матеріалом для якого є пірит. Сферу зрештою прикріплюють до підставки, а останній етап – нанесення на нагороду гравіювання з іменем переможця.

Які розміри має "Золотий м'яч"

Хоч він і вважається головним індивідуальним призом у футболі, "Золотий м'яч" не вражає масштабами. Хтось навіть може сказати, що це доволі скромна статуетка.

Висота м'яча складає 31 сантиметр, а довжина і ширина – по 23. Попри розмір, вага нагороди доволі суттєва. Вона становить 7 кілограмів, що можна порівняти з трофеєм Ліги чемпіонів.