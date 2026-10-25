Действительно ли "Золотой мяч" сделан из золота

Несмотря на название, на самом деле в "Золотом мяче" нет ни грамма золота. 24 Канал рассказывает, как и с чего изготавливают статуэтку, которая в понедельник достанется лучшему футболисту планеты.

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Из чего делают "Золотой мяч"

Изготовлением награды занимается ювелир, хотя наиболее ценные металлы в ней все же отсутствуют. Сферу изготавливают из сплава меди и цинка, который имеет блеск, напоминающий золото.

Процесс занимает у мастера немало времени: около 100 рабочих часов в течение целых шести месяцев. Для того чтобы получить идеальный шар, требуется филигранная работа паяльной лампой и молотком. Кстати, внутри шар не пустой – его заполняют материалом, напоминающим по текстуре воск.

Так же важно качественно изготовить и постамент, основным материалом для которого является пирит. В конце концов сферу крепят к подставке, а последний этап – нанесение на награду гравировки с именем победителя.

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Каковы размеры "Золотого мяча"

Хотя он и считается главным индивидуальным призом в футболе, "Золотой мяч" не впечатляет своими размерами. Кто-то даже может сказать, что это довольно скромная статуэтка.

Высота мяча составляет 31 сантиметр, а длина и ширина – по 23. Несмотря на размер, вес награды довольно значительный. Он составляет 7 килограммов, что сопоставимо с трофеем Лиги чемпионов.