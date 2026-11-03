"Так не можна": Ярмоленко зробив заяву про своє покарання після рекорду в УПЛ

Андрій Ярмоленко нарешті перевершив рекорд результативності в чемпіонаті України та забив 125-й гол в УПЛ. Одразу після цього в матчі з Кривбасом він отримав червону картку.

Після матчу у флеш-інтерв'ю для УПЛ.ТБ вінгер Динамо прокоментував своє вилучення. Його він отримав за те, що навмисно вдарив по ногах Джовані Герберта.

Що сказав Ярмоленко про своє вилучення

Капітан Динамо заявив, що так підводити команду, як він зробив це, не можна. Він сказав, що хоч і є досвідченим футболістом, на полі все одно можуть вибухнути емоції, й він не проконтролював їх.

Слід зазначити, що перед вилученням у Ярмоленка був ще один епізод, у якому він грубо зіграв проти футболіста Кривбаса Герберта. Це сталось після того, як легіонер криворізької команди вдарив Тимчика, через що в динамівця навіть злетіла бутса. Ярмоленко заступився за свого одноклубника, але не так грубо, проконтролювавши свої емоції. За кілька хвилин ситуація повторилась, й емоції взяли гору.

Я побачив, що Тимчику дуже боляче, а Герберт навіть не підійшов, щоб вибачитись,

– додав Ярмоленко.

Він наголосив, що справді свідомо хотів зіграти так жорстко. Однак трохи переборщив із силою свого удару.

Як Ярмоленко перевершив рекорд результативності в історії чемпіонатів України

У матчі проти Кривбаса, крім вилучення, Андрій Ярмоленко відзначився своїм 125-м голом в УПЛ. Тож він став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів України, випередивши Максима Шацьких.

Свій м'яч у цій зустрічі Ярмоленко забив із пенальті. Ще до голу він записав до свого активу асист на Пономаренка. А вже після того отримав пряму червону картку.