"Так нельзя": Ярмоленко высказался о своем наказании после рекорда в УПЛ

После матча во флеш-интервью для УПЛ.ТБ вингер Динамо прокомментировал свое удаление. Его он получил за то, что умышленно ударил по ногам Джовани Герберта.

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Что сказал Ярмоленко о своем удалении

Капитан Динамо заявил, что так подводить команду, как он это сделал, нельзя. Он сказал, что, хотя и является опытным футболистом, на поле все равно могут взорваться эмоции, и он не смог их контролировать.

Следует отметить, что перед удалением у Ярмоленко был еще один эпизод, в котором он грубо сыграл против футболиста Кривбасса Герберта. Это произошло после того, как легионер криворожской команды ударил Тимчика, из-за чего у динамовца даже слетела бутса. Ярмоленко заступился за своего одноклубника, но не так грубо, сдержав свои эмоции. Через несколько минут ситуация повторилась, и эмоции взяли верх.

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Я увидел, что Тимчику очень больно, а Герберт даже не подошел, чтобы извиниться– добавил Ярмоленко.

Он подчеркнул, что действительно сознательно хотел сыграть так жестко. Однако немного переборщил с силой своего удара.

Как Ярмоленко побил рекорд результативности в истории чемпионатов Украины

В матче против Кривбасса, помимо удаления, Андрей Ярмоленко отличился своим 125-м голом в УПЛ. Таким образом, он стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины, опередив Максима Шацких.

Свой гол в этой встрече Ярмоленко забил с пенальти. Еще до гола он записал на свой счет голевую передачу на Пономаренко. А уже после этого получил прямую красную карточку.