Ярослава Магучіх отримала співчуття від української олімпійської чемпіонки

У сезоні 2026 року Ярослава Магучіх стала чемпіонкою світу у приміщенні, чемпіонкою Європи і першою в історії Абсолютною чемпіонкою планети. Навіть за таких феноменальних результатів українка все одно зазнавала критики від співвітчизників.

Про те, як важко виступати у статусі найкращої, коли очікування від кожного старту лише максимальні, розповіла NV.ua чемпіонка Олімпіади-2012 Наталія Довгодько. Вона поспівчувала Магучіх через тиск, який на неї чиниться.

Тиск за кожне друге місце

Наталія Довгодько, яка у Лондоні у 2012 році стала олімпійською чемпіонкою з академічного веслування, заявила, що після здобуття найвищих нагород з'являється додаткова відповідальність, бо люди очікують від тебе ще кращого і більшого.

Через це спортсменка навіть боялась виступати на змаганнях, щоб не програти.

Я стежила за Ярославою Магучіх. Коли вона посіла друге місце на якихось змаганнях, не пам’ятаю, на яких саме, то я трохи співчувала їй, бо мені здається, що це морально дуже важко. Ти розумієш, що від тебе очікують перемоги, а ти — друга,

– поділилася Довгодько.

За словами Наталії, після Олімпіади доводилося чути, що не тільки вболівальники, але й тренери говорили, що "тобі це не важко", посилаючись на минулі досягення. Хоча насправді олімпійські чемпіони теж звичайні спортсмени, і вони можуть не тільки вигравати.

Чому критикували Магучіх

Ярослава Магучіх минулого сезону звертала увагу вболівальників на те, що вони іноді чинять тиск на спортсменів, вимагаючи лише вигравати змагання.

Сама чемпіонка світу і Європи не завжди перевершула всіх суперниць, іноді поступаючись своїй головній опонентці Ніколі Оліслагерс, а одного разу на етапі Діамантової ліги – і співвітчизниці Юлії Левченко.

Також критику викликало те, що Магучіх упродовж сезону була далекою від свого показника світового рекорду – 2 метри 10 сантиметрів.