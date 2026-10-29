"Звідси пішла підкорювати світ": Ярослава Магучіх повернулась у рідну спортивну школу в Дніпрі

Абсолютна чемпіонка світу приїхала у спортивну школу номер 3, з якої починався її шлях до вершин легкої атлетики. Про візит в Інстаграмі розповів директор закладу Олександр Жуков.

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Магучіх у Дніпрі

Ярослава навідалася до СДЮСШОР номер 3, де вперше почала займатися спортом. Наставниця Магучіх Тетяна Степанова досі працює тут тренеркою, навіть попри зайнятість через потребу подорожувати світом разом зі своєю зірковою підопічною під час сезону.

Керівник спортивної школи Олександр Жуков зазначив, що 10 років минуло з того часу, як маленька Ярослава ходила тут на тренування.

Усі перші кроки, сумніви й перемоги народжувалися в цих стінах — бо рідні стіни дійсно мають особливу силу. Звідси ти пішла підкорювати світ, і твоя зірка спалахнула на спортивному Олімпі так яскраво, що завоювала всі найвищі нагороди та підкорила світовий рекорд– зворушено написав директор СДЮСШОР.

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Судячи зі світлин, Магучіх поспілкувалась з новим поколінням спортсменок, які мріють повторити її успіхи у секторі.

Сезон Ярослави Магучіх

У 2026 році Ярославі Магучіх не вдалося наблизитися до того, щоб перевершити або бодай повторити власний світовий рекорд у 2 метри 10 сантиметрів.

Та це не завадило українці виграти три найголовніші старти сезону: чемпіонат світу у закритих приміщеннях у Торуні, чемпіонат Європи у Бірмінгемі і перший в історії абсолютний чемпіонат світу у Будапешті.