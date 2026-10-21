Про це повідомила сама українська олімпійська чемпіонка на своїй сторінці в Інстаграмі. Легкоатлетка почала підготовку до нового зимового сезону.

Де перебуває Магучіх

Ярослава Магучіх виїхала з України та перебазувалась до США. Там вона розпочала підготовку до зимового сезону.

У своїх соцмережах українка опублікувала знімки зі свого тренувального табору. Магучіх займається на Drake Stadium, що розташований у Лос-Анджелесі та належить Університету Каліфорнії.

Свою світлину з цієї локації в Інстаграмі спортсменка підписала як "Енергія синього треку". Варто зазначити, що й для одного з тренувань на цьому комплексі дівчина обрала синю футболку. Відзначимо також і те, що в Каліфорнії наразі кардинально інша погода, ніж в Україні. Магучіх займається в самих лише шортах і футболці, бо в Каліфорнії зараз комфортні +22 градуси.

Підготовку до зимового сезону українка розпочала ще 15 жовтня. Взимку 2027 року відбудуться зимовий чемпіонат Європи та чемпіонат світу в приміщенні. Судячи з усього, Магучіх планує брати участь в обох турнірах.

Чим займалась Магучіх під час нещодавнього перебування в Україні

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх взяла участь у відкритті іменної зірки на її честь у Києві. Під час цього заходу спортсменка ще й продемонструвала свій вокал. На прохання журналістів вона виконала частинку хіта Анни Трінчер "Зірочка, палай". Хоча сама атлетка відзначила, що співає вона не дуже.

Під час відпустки в Україні Магучіх побувала й у рідному Дніпрі. Звідти вона виклала зворушливу осінню фотосесію та просто зачарувала своїх прихильників дуже милими кадрами.

Крім того, саме в Україні спортсменка зробила низку гучних заяв. Зокрема, вона погодилась із твердженням, що вона вписала українську легку атлетику в історію світового спорту. А також зізналась, що неймовірно рада через те, що саме вона стала першою в історії абсолютною чемпіонкою світу з легкої атлетики, перемігши на змаганнях у своєму виді — стрибках у висоту в Будапешті.