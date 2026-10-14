Яскраві світлини осіннього фотосету спортсменка розмістила на своїй сторінці в Інстаграмі. У підписі до своїх світлин Ярослава написала, що ловить останні сонячні промінчики цієї осені в рідному Дніпрі.

Яким був осінній фотосет Ярослави Магучіх

Ярослава Магучіх поділилась зі своїми прихильниками новими фото. Спортсменка повернулась до рідного Дніпра, де насолодилась останніми сонячними днями осені. Для свого фотосету легкоатлетка обрала стильний костюм, у якому й позувала на тлі природних осінніх барв.



Осінній фотосет Ярослави Магучіх / Фото з інстаграму спортсменки



Осінній фотосет Ярослави Магучіх / Фото з інстаграму спортсменки



Осінній фотосет Ярослави Магучіх / Фото з інстаграму спортсменки

У коментарях дівчині роздають компліменти. Зазначають, що вона дуже красива, чарівна, ніжна. Бажають приємного перебування вдома, миру, затишку. Український легкоатлет Ерік Костриця, зокрема, зачаровується луком своєї колеги.

Які секрети нещодавно розкрила Магучіх

В одному зі своїх нещодавніх інтерв'ю Ярослава Магучіх розповіла, що відбувається в її голові між стрибками. Уболівальники звикли бачити її в образі "сплячої красуні". Насправді ж у неї є кілька методик відновлення між стрибками.

Спортсменка зауважила, що досі рахує до десяти. Заплющує очі та дихає квадратами. А ще уявляє муху чи квіточку та рухає їх подумки по різних кутках чи цифрах. Нікуди не поділась і пальчикова руханка Магучіх. А перед стрибком вона може говорити собі, що вона пташка, й може злетіти дуже високо.

А ще Магучіх відверто висловилась про своїх головних суперниць – австралійок Ніколу Оліслагерс і Елеанор Паттерсон. Вона сказала, що вони конкурентки тільки в секторі. Між ними немає жодної ворожнечі в житті. Дівчата постійно спілкуються між собою під час спільних виїздів на змагання.

Нещодавно Магучіх відвідала Київ, де відбулось відкриття іменної зірки на її честь. На цьому заході спортсменка ще й продемонструвала свої вокальні дані, заспівавши хіт Анни Трінчер "Зірочка, палай!".