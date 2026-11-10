Скільки заробляє Ярослава Магучіх

Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх давно входить до кола найбільш успішних українських спортсменок. Впливає це й на фінансове становище легкоатлетки.

Ярослава Магучіх заробляє кілька сотень тисяч доларів призових щороку. Детально про це розповідає 24 Канал.

Скільки Магучіх заробила за кар’єру

Українська спортсменка раніше неодноразово заявляла, що переважну частину її бюджету формують рекламні контракти. Зокрема, за співпрацю з брендом одягу, виробником годинників і маркою мінеральної води вона заробляє до 600 тисяч доларів на рік.

Кожен змагальний цикл приносить нашій землячці до 300 тисяч доларів призовими, залежно від результатів та розкладу змагань.

Найбільшим одномоментним здобутком Ярослави є 150 тисяч доларів за перемогу у цьогорічному Абсолютному чемпіонаті світу. Це досягнення "перекрило" попередній рекорд – 125 тисяч доларів від української держави за "золото" Олімпіади-2024.

Таким чином, щороку Ярослава заробляє до 900 тисяч доларів. Першим сезоном, коли українка була у світовому топі виявився літній відрізок 2019-го.

Тоді наша землячка здобула першу перемогу на рівні Діамантової ліги, а також срібну медаль чемпіонату світу з легкої атлетики на відкритому повітрі.

З тих пір, загальний дохід Магучіх може складати кілька мільйонів доларів.

Скільки Магучіх виграла у 2026-му

За даними статистичного порталу SalarySport.com етапи Діамантової ліги принесли їй близько 50000 в американській валюті.

Польські журналісти виадння Sport.pl вважають, що "золото" чемпіонату Європи – ще 50 тисяч. Разом з перемогою у Будапешті підсумковий чек призових склав приблизно 250 тисяч доларів.