Сколько зарабатывает Ярослава Магучих

Ярослава Магучих зарабатывает несколько сотен тысяч долларов призовых каждый год. Подробнее об этом рассказывает 24 Канал.

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Сколько Магучих заработала за карьеру

Украинская спортсменка ранее неоднократно заявляла, что основную часть ее доходов составляют рекламные контракты. В частности, за сотрудничество с брендом одежды, производителем часов и маркой минеральной воды она зарабатывает до 600 тысяч долларов в год.

Каждый соревновательный цикл приносит нашей землячке до 300 тысяч долларов призовых, в зависимости от результатов и расписания соревнований.

Самым крупным разовым доходом Ярославы стали 150 тысяч долларов за победу в Абсолютном чемпионате мира в этом году. Это достижение "перекрыло" предыдущий рекорд – 125 тысяч долларов от украинского государства за "золото" Олимпиады-2024.

Таким образом, ежегодно Ярослава зарабатывает до 900 тысяч долларов. Первым сезоном, когда украинка вошла в мировой топ, стал летний отрезок 2019 года.

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Тогда наша землячка одержала первую победу на уровне Бриллиантовой лиги, а также завоевала серебряную медаль чемпионата мира по легкой атлетике на открытом воздухе.

С тех пор общий доход Магучих может составлять несколько миллионов долларов.

Сколько Магучих заработала в 2026 году

По данным статистического портала SalarySport.com, этапы Бриллиантовой лиги принесли ей около 50 000 в американской валюте.

Польские журналисты издания Sport.pl считают, что "золото" чемпионата Европы – еще 50 тысяч. Вместе с победой в Будапеште итоговый чек призовых составил примерно 250 тысяч долларов.