Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх потішила шанувальників новими світлинами. Це добірка фотографій із парку розваг.

Їх українська спортсменка опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Інстаграм. Магучіх відвідала один із парків розваг на західному узбережжі США.

Які світлини опублікувала Магучіх

На своїх фотографіях Ярослава Магучіх спершу позувала біля входу до парку розваг, тримаючи в руках солодку вату. Спортсменка зізналась, що обожнює швидкість, висоту та гострі відчуття.

Я завжди за екстрим, висоту, швидкість і гострі відчуття. А ви любите американські гірки й екстрамальні атракціони чи оминаєте їх,

– поцікавилась спортсменка у своїх підписників.

Ярослава Магучіх наразі проходить збори в США, де готується до зимового сезону в легкій атлетиці. Вона перебуває в Каліфорнії, де триває її тренувальний табір. Українка показала, як працює в тренувальному та реабілітаційному комплексі Red Bull Athlete Perfomance Center, що розташований у місті Санта-Моніка.

Тут спортсменка наразі закладає базу фізичної підготовки разом із своїм тренером. Наступний змагальний сезон в українки розпочнеться взимку.

Зокрема на Магучіх узимку 2027 року чекає чемпіонат Європи та чемпіонат світу в приміщенні. Судячи з того, як до зимового сезону готується українка, вона буде брати участь в обох турнірах.

Цікаво, що спортсменка розвивається й в інших сферах. Зокрема, нещодавно вона виконала хіт Анни Трінчер, чим привернула увагу самої співачки. Зрештою, вони навіть домовились про спільне виконання пісні.